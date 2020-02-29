قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

كان الفنان الراحل احمد زكي مشجعًا للنادي الأهلي، لكن بسبب حادثة أغمى عليها فيها، امتنع فيها عن تشجيع كرة القدم تمامًا، خوفًا على حياته.

أعلن الفنان أحمد زكي خلال تواجده في إحدى حلقات برنامج برنامج "حق الجماهير" الذي قدمته الإعلامية فريال صالح، عن أنه يشجع النادي الأهلي.

كان الفنان أحمد زكي يشجع النادي الأهلي منذ صغره، بسبب انتماء خاله للنادي الأهلي.

لكن بسبب مشاهدته لمباراة لمنتخب مصر ضد منتخب تونس، التي خسر فيها، بدأ يصرخ وأغمي علية من شدة التشجيع والحماس والتركيز.

كان الفنان أحمد زكي وقتها بمفرده في منزله، وخوفًا من أن يتكرر الأمر ويغشى عليه، لم يعد يشجع أي نادي أو يتابع كرة القدم، لكن سعادته كانت كبيرة وقت صعود منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم عام 1990.