سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

استولى فايز حلاوة زوج الفنانة تحية كاريوكا، على شقتها التي كانت بمحافظة بالجيزة، فأقيمت دعوى قضائية لاسترداد الشقة.رفضت الفنانة تحية كاريوكا حضور جلسات المحكمة لنظر الدعوى، مما دفع الشيخ الشعراوي إلى سؤالها عن سبب عدم حضورها، فردت: "يا مولانا، فايز راجل متجوز وعنده بنت ومعندوش شقة، هياخدهم ويروح بيهم فين، أنا كبرت ولا أقدر أنضف شقة، ولا أصرف عليها، وأنا مستقرة في شقة كويسة".وحسبما حكى الماكيير محمد عشوب في برنامج "ممنوع من العرض" أن الشيخ الشعراوي قال للفنانة تحية كاريوكا: "أنا ابتديت أغير منك يا تحية، ابتدا يتبني ليكي قصور في الجنة مالهاش عدد".وكان الفنان فايز حلاوة قد استولى على شقة الزوجية، المملوكة للفنانة تحية كاريوكا، بعدما طلقها وطردها من الشقة، فاضطرت للعيش في شقة صغيرة مكونة من غرفة واحدة.