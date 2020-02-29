محمد الباز يكشف مكسبين لمصر من مفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» إن الموقف الرسمي المصري ما زال يلتمس العذر لإثيوبيا، ويقدر أنها تحتاج مزيدا من الوقت.وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»: «مصر لا تزال ملتزمة بضبط النفس في هذا التفاوض، وكسبت حاجتين مهمين».ولفت إلى أن أول مكسب هو أن أمريكا عندما دخلت كطرف في المفاوضات، قالت لإثيوبيا أن تأخذ ما تريد من الوقت مع الالتزام بعدم بدء ملء السد إلا بعد التوقيع على الاتفاق.وأردف: «المكسب الثاني أننا أمام العالم كله لم نلجأ لأساليب بغيضة، لم نبتز إثيوبيا ولم نهدد باستخدام قوة».