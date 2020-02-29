عبد الحليم قنديل يطالب بتحويل مذكرات مصطفى الحفناوي لوثائقي

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إن كتاب «مذكرات مصطفى الحفناوي» يرصد نقطة التقاء مع الرئيس عبد الناصر على أساس الانتماء.وأضاف «قنديل» خلال ندوة مناقشة كتاب «مذكرات مصطفى الحفناوي وخلفيات تأميم قناة السويس» بنقابة الصحفيين، أن الكتاب لابد من تحويله لفيلم وثائقي للأجيال الجديدة.