صلاح عبدالله: «أنا النهارده أهلاوي رغم أنف أي حد»

كشف الفنان صلاح عبدالله، عن ميوله الكروية اليوم السبت، والتي تزامنت مع مباراة النادي الأهلي وفريق صن داونز، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب استاد القاهرة.وقال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "رغم الهري الزمهلاوي اللي بجد فاق الحد.. أنا النهارده أهلاوي رغم أنف أي حد.. وصدقوني دي الحقيقة مِش شطارة.. حتى شوفوا الكرافتة والمنديل والنضارة.. نشرتها فيس وتويتر قبل الماتش".والمعروف أن الفنان صلاح عبدالله، من أكبر مشجعي النادي الزمالك، وجاءت تدوينته تشجيعًا لجمهور الناديين على التحلي بروح تشجيع الفريقين في بطولاتهما الخارجية.من ناحية أخرى؛ كرم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الفنان صلاح عبدالله عن مجمل أعماله الفنية.يذكر أن مباراة الأهلي وصن داونز انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين دون رد.