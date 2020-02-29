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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مجدى طلبة: مصر مؤهلة لتكون قبلة صناعة المنسوجات

السبت 29/فبراير/2020 - 08:59 م
جريدة الدستور
دعاء أبوالعزم
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قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن المنسوجات من القطاعات الرائدة فى مجال الصناعات بشكل عام، مشيرًا إلى أن نحو ٣٠٪ من عمالة مصر تعمل فى هذا القطاع.
ورأى «طلبة» أن القطاع كفيل بتغيير وجه مصر الاقتصادى، ويعد من أخطر القطاعات فى البلاد، منوهًا بأن بعض اقتصاديات الدول تعتمد على قطاع المفروشات والمنسوجات، ومصر لديها الكثير من الإمكانيات التى تؤهلها لتكون من كبرى الدول فى التصدير من هذا القطاع، ولتكون «قبلة العالم لصناعة المنسوجات».
وأوضح أن صادرات مصر من قطاع الغزل والمنسوجات سجلت ٨٦٤ مليون دولار فى العام الماضى، منها نحو ١٠١.٢ مليون دولار صادرات لأقمشة التنجيد بارتفاع ٣٢٪ عن ٢٠١٨.
وكشف عن تقديم «التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة» خطة لرفع معدلات التصدير من ٣ مليارات لـ١٢ مليار جنيه، لكن لم يُنفذ ٩٠٪ منها بسبب اعتمادها على التنسيق مع الحكومة وجميع الوزارات، مطالبًا الحكومة بالتنسيق وتوجيه مختلف الوزارات لمساعدة المجلس فى تنفيذ هذه الخطة. ونوه إلى التجهيز حاليًا للمشاركة فى ٣ معارض دولية بالولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، بجانب التجهيز لإيفاد بعثات ترويجية خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن قطاع المنسوجات لديه فرص تصديرية مختلفة عن باقى القطاعات بعد الإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية، وانعكست على الاقتصاد الكلى ورفع معدلات النمو.
ورحب «طلبة» بفكرة تبنى مجلس الوزراء المجالس التصديرية، معتبرًا إياها الخطوة الأولى للنهوض بدور المجالس بشكل عام، خاصة أن «الوزراء» عمل مؤخرًا على عقد لقاءات متتالية مع المجالس وسماع مشاكلها، وأصبح ملمًا بها، وبدأ فى وضع حلول لها.
واقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المجالس باسم «المجلس الأعلى للتصدير»، يكون تابعًا لمجلس الوزراء مباشرة، ويختص بمشاكل المصدرين وكيفية العمل على حلها بشكل دورى وسريع.

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