شعبة الجلود: أزمة تراخيص «الروبيكى» مستمرة.. ومذكرة أمام «التجارة» للنهوض بالقطاع

قال محمد مهران، رئيس شعبة «الجلود» بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصانع «الروبيكى» ما زالت تعانى أزمة فى إصدار التراخيص، حتى إن بعض المصانع تعمل بسجل مشروط لمدة ٦ أشهر، ما يتسبب فى كثير من المشكلات، خاصة فى التعامل مع البنوك والتصدير للخارج. وأضاف «مهران»: «تتم مراجعة الوحدات فى الروبيكى، ونسعى لمراجعة القرارات التصديرية، فضلًا عن مراجعة قرار رسم الصادر على الجلود البيضاء وعديمة اللون، والقرار ٣٠٤ الخاص بتصدير الجلد وايت بلو».وكشف عن أن الشعبة ستعقد اجتماعًا موسعًا لأعضائها خلال أسبوعين من الآن، تتم من خلاله مناقشة مشاكل مصنعى الغراء والجيلاتين وأصحاب المدابغ، مع إعداد مذكرة لوزيرة التجارة والصناعة بشأن كيفية النهوض بالقطاع الفترة المقبلة. وسجلت صادرات مصر من الجلود والمنتجات الجلدية تراجعًا بنحو ٢٤.٧٪ خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠١٩، لتسجل نحو ٧٣.٦ مليون دولار مقابل ٩٧.٨ مليون دولار خلال نفس الفترة من ٢٠١٨، مرجعًا ذلك لعدة أسباب أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى أدت إلى هبوط فى جميع الطلبات بالأسواق العالمية.