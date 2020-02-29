عملاء برخصة.. «الإخوان» تعزى فى قتلى الجيش التركى وتصفهم بـ«الشهداء»

لا يتوقف قادة جماعة الإخوان الهاربون لدى تركيا عن التمرغ فى تراب الخيانة والخسة، إذ أصدروا بيانًا باسم التنظيم ينعون خلاله قتلى الجيش التركى فى إدلب السورية، الذين لقوا مصرعهم وهم ينفذون عمليات ضد الجيش السورى، دعمًا للجماعات الإرهابية هناك.

وقدمت الجماعة فى بيانها التعازى إلى الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، واصفة القتلى بـ«الشهداء»، معتبرة أن وجودهم فى سوريا «لحماية السوريين وصد الاعتداءات عنهم».

وذكرت الجماعة أنها «تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى دولة تركيا، رئيسًا وشعبًا وحكومة، فى شهداء الجيش التركى الذين ارتقوا خلال أدائهم واجبهم الوطنى، دفاعًا عن أمن بلادهم وتأمين حدودها، وحماية الشعب السورى من التهجير والتشريد والإبادة»، متوجهة بالدعاء إلى المصابين. وقالت مصادر إن القنوات التابعة للجماعة ستستضيف ياسين أقطاى، مستشار الرئيس التركى، خلال الساعات القليلة المقبلة، للترويج لمزاعم «أردوغان» والحديث عن دوافعه لإرسال قوات عسكرية للتدخل فى الشأنين السورى والليبى.

وفى السياق ذاته، قدمت قطر تعازيها إلى تركيا فى قتلاها الذين سقطوا فى سوريا، وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره التركى، مولود جاويش أوغلو، أمس الأول، لتعزيته فى مقتل جنود من الجيش فى إدلب. كما قدمت دولة الاحتلال الإسرائيلى تعازيها إلى السلطات التركية، ونشرت سفارتها فى أنقرة تغريدة على حسابها الرسمى بـ«تويتر» ذكرت فيها أن «سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر مقتل الجنود الأتراك. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالى الجنود الذين فقدوا حياتهم».

أحمد ونيس - أمينة ذكى

