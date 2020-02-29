التعليم العالى: الموافقة على إنشاء «جامعة المدينة» بالقاهرة

وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على إنشاء جامعة باسم "جامعة المدينة" بالقاهرة.كما أحيط المجلس علما خلال اجتماعه اليوم، بالموافقة على اتفاقية الشراكة بين كلية الهندسة بالجامعة الفرنسية، وجامعة مونبليه الفرنسية، ومدتها 5 سنوات، على ألا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية للاتفاقية إلا بعد استيفاء كامل الإجراءات.وحضر الاجتماع الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.