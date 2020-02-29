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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم العالى: الموافقة على إنشاء «جامعة المدينة» بالقاهرة

السبت 29/فبراير/2020 - 08:48 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على إنشاء جامعة باسم "جامعة المدينة" بالقاهرة.

كما أحيط المجلس علما خلال اجتماعه اليوم، بالموافقة على اتفاقية الشراكة بين كلية الهندسة بالجامعة الفرنسية، وجامعة مونبليه الفرنسية، ومدتها 5 سنوات، على ألا يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية للاتفاقية إلا بعد استيفاء كامل الإجراءات.

وحضر الاجتماع الدكتور صديق عبد السلام أمين المجلس، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمى، الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.

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