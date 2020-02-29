«الصحة العالمية»: مصر خالية من «كورونا»

قال جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن الحالة الصحية في مصر بالنسبة لأزمة فيروس كورونا مطمئنة للغاية.وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المنظمة تعتمد على دراسات حول القدرات الأساسية لدى الدولة لتنفيذ اللوائح الدولية الصحية التي وضعت عام 2005، وتم تقييم عام 2019 القدرات الأساسية المطلوبة لتنفيذ هذه اللوائح بمصر، وكان تقييم مصر جيدا، ولدى مصر كل المؤهلات التي تجعلها مستعدة وجاهزة لمواجهة مثل هذه الحالات.وأوضح أن الشائعات على السوشيال ميديا خاصة التي تتطرق لفيروس جديد دائما ما تكون أخطر من المرض وترهق النظام الصحي وتسبب بلبلة لدى المواطنين.ونصح ممثل منظمة الصحة العالمية بالحصول على المعلومات من المصادر الرسمية مثل منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، موضحًا أن المنظمة تنسق مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وقطاع الطب الوقائي، ويتم تزويدهم بأحدث المعلومات.وأكد أن مصر خالية تماما من أي إصابات بفيروس كورونا، ولم يوجد بها سوى حالة واحدة كانت حاملة للفيروس ولم يظهر عليها الأعراض وشفيت بشكل كامل من الفيروس.