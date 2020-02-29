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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأعلى للجامعات يقر إجراءات التحقق من شهادات الطلاب المتقدمين لها

السبت 29/فبراير/2020 - 08:43 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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أقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، التوصيات والإجراءات التي انتهت إليها اللجنة المشكلة لوضع آليات وإجراءات التحقق من صحة شهادات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث أقر المجلس المسئولية المشتركة بين الجامعات الخاصة والأهلية والأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية في تحمل المسؤولية المشتركة للتأكد من صحة الشهادات، التي يتقدم بها الطلاب للالتحاق بهذه الجامعات، بحيث تكون الجامعات الخاصة خط الدفاع الأول والمجلس خط الدفاع الثاني في مسألة التحقق من الشهادات التي يتقدم بها الطلاب.

وتشمل الإجراءات التي انتهت إليها اللجنة، وأقرها المجلس التالي:
أولا:
1. ضرورة ربط بيانات الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالرقم القومي لكل منهم، وللطلاب المصريين الحاصلين على شهادات ثانوية عربية، يتم الربط بالرقم القومي المصري، وكذلك برقم هوية الإقامة بالدولة العربية الحاصلين منها على الشهادة.
2. فيما يخص شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والفنية، يتم تسليم كل جامعة خاصة وأهلية نسخة إليكترونية من نتائج شهادات الثانوية العامة من خلال أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بعد إتمام الإجراءات القانونية في هذا الشأن مع وزارة التربية والتعليم ودراسة رفع هذه البيانات على موقع أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

ثانيا: فيما يخص الشهادات الثانوية العربية المعادلة:
يقوم مكتب التنسيق الحكومي بتسليم أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قاعدة بيانات الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العربية المعادلة، التي يتم الحصول عليها من خلال المستشارين الثقافيين بسفارات الدول المعنية، ويتم إرسال نسخة إلى إدارات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية.

ثالثا: فيما يخص الشهادات الثانوية الأجنبية:
1. شهادة الدبلومة الأمريكية: تفعيل قرار المجلس في جلسته رقم 68 بتاريخ 1582018 بالموافقة على قيام الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية بإرسال نسخة إلكترونية من نتائج اختبارات السات (SAT2، SAT1) على كود 7437 (كلية الهندسة) أسوة بما يتم العمل في تنسيق الجامعات الحكومية مع وجوب قيام الجامعات الخاصة والأهلية بدورها في التيقن من صحة شهادات الدبلومة الأمريكية بأخذ كلمة المرور واسم المستخدم من كل طالب عند تقدمه من الموقع الخاص بالدبلومة الأمريكية.
2. تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم حول وضع آلية التأكد من بيانات الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية فيما يخص الشهادات الصادرة من المدراس الأمريكية بمصر.
3. شهادة الثانوية الإنجليزية (IGCSE): تتولى أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتنسيق مع السادة مسؤولي المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة حول وضع آلية التأكد من بيانات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية.
4. فيما يخص بيانات الشهادات الأجنبية الأخرى، يتم التنسيق من خلال السفارات الأجنبية الموجود بها المكاتب الثقافية الملحقة بها في مصر عند الاشتباه في عدم صحة البيانات وأية شهادات أجنبية أخرى.

رابعًا: يتم عقد ورشة عمل تحت إشراف أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، تضم السادة مسؤولي مراجعة الشهادات الثانوية بمكتب قبول الجامعات الخاصة والأهلية ومكتب التنسيق الحكومي، والسادة مسؤولي القبول والتسجيل بإدارات القبول والتسجيل بالجامعات الخاصة والأهلية للتعرف على أحدث الآليات والإجراءات المتبعة حاليا، وكذا الإجراءات التي سيتم اتباعها والتنسيق بين كل الأطراف المعنية في هذا الصدد على أن تعقد الورشة خلال شهر مارس القادم.

خامسًا: التأكيد على الجامعات الخاصة والأهلية بضرورة القيام بتوقيع إقرار كتابي على الطالب أو ولي أمره بأن قبوله مؤقت لحين التأكد من صحة شهاداته وبياناته، وأن يقوم المسؤول المختص بمراجعة ملف الطالب بالجامعة بالتوقيع على ما يفيد بمراجعة أوراق الطالب بشكل مبدئي لحين مراجعتها والتأكد من صحتها وصحة بياناتها.

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