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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد التوصيات الخاصة بضبط آليات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

السبت 29/فبراير/2020 - 08:38 م
وزير التعليم
وزير التعليم
إسراء جمال
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قدم الدكتور صديق عبد السلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عرضًا عن التطور الذى شهدته الجامعات الخاصة والأهلية فى الفترة من 2018_2020، حيث تم صدور قرارات جمهورية لـ 8 جامعات جديدة، وتم إضافة 16 كلية جديدة بنسب 10% من إجمالى عدد الكليات الحالية، من بينها 4 كليات للطب البشري للاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وتوقيع 50 اتفاق تعاون جديد، ما بين مذكرات تفاهم وخطابات نوايا واتفاقيات تعاون.

كما تمت زيادة أعداد الطلاب المقبولين هذا العام في الكليات القائمة بالجامعات الخاصة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي مثل كليات الطب والتمريض والعلاج الطبيعي والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية بنسبة ٣٤ % في المتوسط.

واعتمد المجلس التوصيات التى تضمنها التقرير المقدم من اللجنة المشكلة لضبط آليات القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، حيث تضمن التقرير أن يكون التقديم للجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الإلكترونى لكل جامعة، والذى يتم ربطه إلكترونيا بالأمانة العامة لمجلس الخاصة والأهلية بالوزارة، على أن يتم بدء العمل بالنظام الجديد للتنسيق للعام الدراسى القادم، ويهدف النظام الجديد إلى توفير الشفافية والنزاهة وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب المتقدمين، ويتيح النظام الجديد للطالب التقدم بتظلم من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة والأمانة العامة للمجلس بوزارة التعليم العالى.

وكلف المجلس اللجنة بالاستمرار فى عملها لصياغة كافة الآليات والتفاصيل التنفيذية الخاصة بهذا الشأن، وسوف يتم إعلان تفاصيل ذلك عقب انتهاء اللجنة المشكلة من عملها ومناقشتها وإقرارها من جانب المجلس.

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