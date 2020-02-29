رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بشرى ورحمة خالد متحدثين في النسخة الخامسة لملتقى «هي تقدر»

السبت 29/فبراير/2020 - 08:36 م
بشرى
بشرى
أحمد عارف
طباعة
أعلنت Entreprenelle الشركة المجتمعية عن مشاركة عدد كبير من نجوم الفنانين ومجتمع الأعمال، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى "SHE CAN – هي تقدر" والمقرر إقامته يوم 7 مارس القادم تحت شعار "بداية جديدة" في مبنى الجريك كامبس بميدان التحرير.

تضم قائمة المشاركين كلا من بشرى وإنجي وجدان ورحمة خالد، وعدد كبير من رائدات الفكر في مصر مثل النائبة أنيسة حسونة والكاتبة مريم نعوم وغيرهم من الرموز النسائية، فضلا عن لفيف من الخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اللاتي أثروا المجتمع الثقافي ومجتمع الأعمال في مصر.

يأتي الملتقى هذا العام تحت شعار "بداية جديدة"، وهو الأكبر سنويًا لرائدات الأعمال بمصر والوطن العربي، ويهدف إلى تنظيم العديد من الحوارات الايجابية البناءة بين رائدات الأعمال وخبراء الاقتصاد والاستثمار لتبادل المعرفة والاطلاع على الاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأعمال والتعرف على أحدث وسائل التسويق لمواكبة متطلبات العصر الحديث.

كما يناقش الملتقى العديد من الموضوعات المهمة، إضافة إلى تنظيم العديد من الحوارات الايجابية البناءة بين رائدات الأعمال وخبراء الاقتصاد والاستثمار، بجانب تنظيم العديد من الحلقات النقاشية حول التسويق وصناعة المحتوى وإدارة المشروعات. كما يضم الملتقى العديد من الأنشطة مثل ورش العمل المتخصصة لتصميم الأزياء بحضور 70 مشاركة بالملتقى لدعم الصناعات المصرية المحلية والمشاريع الصغيرة.

يهدف الملتقى لتبادل المعرفة والاطلاع على الاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأعمال والتعرف أحدث وسائل التسويق لمواكبة العصر الحديث، إضافة إلى تمكين رائدات الأعمال في مجالات التنمية الاقتصادية وتصميم الأزياء والحفاظ على البيئة، بالإضافة الى عرض قصص النجاح الملهمة، والتي تؤكد على قدرة المرأة على تحقيق طموحاتها حال توافر الإمكانيات.

موضوعات متعلقة

حبس شبكة دعارة صينية فى مدينة نصر

إحداها متوافر بكثرة في مصر.. 4 أدوية قد تهزم «كورونا»

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

الصور

image description

هانى شنودة يتألق فى حفل الجامعة الأمريكية

image description

افتتاح الدورة الـ68 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما

image description

130 صورة تلخص عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

image description

مجدى عبدالغنى يبكى فى عزاء مبارك (فيديو)

image description

استمرار فرز الأصوات بانتخابات «المهندسين» بكفر الشيخ (صور)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر التمويني 2020 .. حدث بيانات رقم الموبايل في بطاقة التموين

حذف مناهج أبريل لجميع المراحل التعليمية؟.. وزير التعليم يرد

الأهلي يسقط «صن داونز» بثنائية معلول في ربع نهائي دوري الأبطال

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

إنفوجراف

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

image description

فهيم: التقلبات الجوية خطر على القمح وننصح بمكافحة البكتيريا

أيام زمان

نجوى فؤاد أحبت مدرسها في سن الـ13.. وصرخت حين فاجأها في الظلام

«رفض ترك القمار مقابل سيارة سبور».. عمر الشريف عاشق «الكوتشينة»

تجسيد الشعراوي.. أمنية عمر الشريف التي لم تتحقق

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

نجم الساعة

على الحجار لـ«الدستور»: اللهجة الصعيدية قريبة لقلبى رغم صعوبتها

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ«الدستور»: جراحات السمنة ومدى تأثيرها على مرض السكر

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ«الدستور»: إن تثبيت الوزن أهم مراحل التخلص من السمنة

11 فائدة لشرب الماء على معدة فارغة

علماء يتوصلون لجينات مرتبطة بأمراض الرئة القاتلة

منوعات

ضبط ترددات قناة بين سبورت 2020 المفتوحة BeIN SPORTS HD الناقلة لأهم المباريات

قلة تناول الفاكهة والخضروات مرتبطة باضطرابات القلق

قناة مجانية تنقل اللقاء موعد مباراة الأهلى وصن داونز

باحثون يستخدمون دهون الحشرات بديلا لزبدة الأبقار

مقالات الرأي
ماجد حبته
أفغانستان فى قبضة طالبان
د.أحمد الخميسى
العالَم فى الجيوب والحقائب
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
تمثال"بافالوفا".. في كعبة الفنون!
ماجد حبته
الأحمق يتقدم بثبات.. نحو نهايته
المزيد

الثقافة

هدى عبدالناصر: مذكرات «الحفناوي» تكشف كواليس تأميم قناة السويس

عاصم دسوقي: مذكرات مصطفى الحفناوي تؤكد وطنيته

مصطفى الحفناوي: والدي نفذ قرار تأميم قناة السويس

علي الحفناوي: عقد شركة قناة السويس مزور قبل التأميم