بشرى ورحمة خالد متحدثين في النسخة الخامسة لملتقى «هي تقدر»

أعلنت Entreprenelle الشركة المجتمعية عن مشاركة عدد كبير من نجوم الفنانين ومجتمع الأعمال، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى "SHE CAN – هي تقدر" والمقرر إقامته يوم 7 مارس القادم تحت شعار "بداية جديدة" في مبنى الجريك كامبس بميدان التحرير.تضم قائمة المشاركين كلا من بشرى وإنجي وجدان ورحمة خالد، وعدد كبير من رائدات الفكر في مصر مثل النائبة أنيسة حسونة والكاتبة مريم نعوم وغيرهم من الرموز النسائية، فضلا عن لفيف من الخبراء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اللاتي أثروا المجتمع الثقافي ومجتمع الأعمال في مصر.يأتي الملتقى هذا العام تحت شعار "بداية جديدة"، وهو الأكبر سنويًا لرائدات الأعمال بمصر والوطن العربي، ويهدف إلى تنظيم العديد من الحوارات الايجابية البناءة بين رائدات الأعمال وخبراء الاقتصاد والاستثمار لتبادل المعرفة والاطلاع على الاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأعمال والتعرف على أحدث وسائل التسويق لمواكبة متطلبات العصر الحديث.كما يناقش الملتقى العديد من الموضوعات المهمة، إضافة إلى تنظيم العديد من الحوارات الايجابية البناءة بين رائدات الأعمال وخبراء الاقتصاد والاستثمار، بجانب تنظيم العديد من الحلقات النقاشية حول التسويق وصناعة المحتوى وإدارة المشروعات. كما يضم الملتقى العديد من الأنشطة مثل ورش العمل المتخصصة لتصميم الأزياء بحضور 70 مشاركة بالملتقى لدعم الصناعات المصرية المحلية والمشاريع الصغيرة.يهدف الملتقى لتبادل المعرفة والاطلاع على الاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأعمال والتعرف أحدث وسائل التسويق لمواكبة العصر الحديث، إضافة إلى تمكين رائدات الأعمال في مجالات التنمية الاقتصادية وتصميم الأزياء والحفاظ على البيئة، بالإضافة الى عرض قصص النجاح الملهمة، والتي تؤكد على قدرة المرأة على تحقيق طموحاتها حال توافر الإمكانيات.