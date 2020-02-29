عبدالغفار يطالب بسرعة دمج الجامعات الخاصة فى المنظومة الذكية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى حجم العمل الكبير الذى تقوم به الوزارة فى إتاحة الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال المشاريع القومية، التى يتم تنفيذها، منوهًا بالاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للعمل على تطوير سياسات التعليم العالى والبحث العلمى، ووضعها على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.كما أكد الوزير خلال مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، دور الجامعات الخاصة فى المشاركة فى تنفيذ الخطة، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية التى تم إنجازها لإزالة العقبات أمام التوسع فى الاستثمار فى التعليم العالى، وخاصة التعليم الفنى.كما طالب عبدالغفار بسرعة دمج الجامعات الخاصة فى منظومة الجامعات الذكية الرقمية، باعتباره توجهًا عالميًّا معاصرًا، موجهًا بضرورة مشاركة الجامعات الخاصة فى منظومة (ادرس فى مصر) بما يبرز الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية التى تمتاز بها، وذلك فى ضوء التسويق للتعليم العالى فى مصر.