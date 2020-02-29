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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ثريا بشعلانى.. تاريخ من «اللاهوت» ودعوة دائمة لـ«الوحدة»

السبت 29/فبراير/2020 - 08:32 م
الدكتورة-ثريا-البشعلانى
الدكتورة-ثريا-البشعلانى
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ولدت ثريا بشعلانى فى جبل لبنان عام ١٩٦٤، وهى تنتمى للطائفة المارونية الكاثوليكية، ودرست اللاهوت فى مدرسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين فى بيروت عام ١٩٨٥.
كما أنها درست فى علم الاجتماع السياسى وتخرجت عام ٢٠٠٠، وحصلت على درجة الدكتوراه فى العلوم الدينية من جامعة القديس يوسف فى بيروت، ودكتوراه من جامعة الآباء اليسوعيين فى باريس. و«بشعلانى» عضو مشارك فى مجلس إدارة المعهد العالى للعلوم الدينية فى كلية العلوم الدينية، ولجنة تطوير المناهج فى الكلية، بالإضافة لمشاركتها فى اللجنة الأسقفية اللاهوتية والكتابية فى مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وفى مجلس إدارة وفريق تحرير المجلة المسكونية «الشرق الأدنى المسيحى»، ومجلس إدارة مركز الشرق المسيحى للبحوث والمنشورات.
وتعد باحثة متفرّغة فى كلية العلوم الدينية، كما أنها متخصصة فى اللاهوت والطقس، وتدعو دائمًا للوحدة بين الطوائف المسيحية، ولها الكثير من الدراسات فى العلاقات بين الطوائف المختلفة.
انتخبها مجلس كنائس الشرق الأوسط بالإجماع أمينة عامة، خلفًا للأب ميشال جلخ الذى استقال بعد تعيينه رئيسًا للجامعة الأنطونية فى لبنان عام ٢٠١٧، ورحّب المجتمعون بتعيينها كأول امرأة تتولّى هذا المنصب منذ تأسيس المجلس. وكانت آخر زيارة للدكتورة ثريا بشعلانى إلى مصر فى ديسمبر ٢٠١٩، وزارت رؤساء الكنائس وعرضت عليهم المشروعات التى سينفذها المجلس خلال الفترة المقبلة، والترتيبات الخاصة بإقامة الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى سبتمبر المقبل، التى يجرى البحث حاليًا عن المكان المناسب لإقامتها.
ومن المقرر أن تستقبل مصر المرأة الأولى التى تم تعيينها فى مجلس كناس الشرق الأوسط، يوم ٥ مارس المقبل، لحضور حفل افتتاح مؤتمر «إعلام من أجل كرامة الإنسان» للعام ٢٠٢٠، الذى ينظمه المجلس، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، داخل مركز المؤتمرات فى مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس. ويشارك فى مؤتمر «إعلام من أجل كرامة الإنسان» عدد كبير من قيادات الكنائس، بمشاركة كل من جرجس صالح منسق العلاقات المسكونية القبطية الأرثوذكسية، والقس رفعت فكرى الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.
ومن المقرر أن تزور «بشعلانى» خلال وجودها فى مصر، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، والقس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية.

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