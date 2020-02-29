التحقيق مع دكتور جامعي لاعتدائه على أفراد أمن بمستشفي بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اعتداء دكتور جامعي وأشقاءه الثلاثة، بالضرب على أفراد الأمن الإداري بالمستشفي الرئيسي الجامعي لمحاولة الدخول بالقوة لزيارة والدهم المريض المحجوز بالعناية المركزة، وسؤال العاملين بالمستشفي عن الواقعة.وتلقي اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بالأيدى بين كل من ر.ج.خ، دكتور بكلية الحقوق، وع.ج.خ، محام، وم.ج.خ، موظف وم.ج.خ، طالب، وبين أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى الرئيسى الجامعى، لمحاولة دخول الطرف الأول المستشفى بالقوة حال قدومهم لزيارة والدهم المريض.وانتقل على الفور قوة من ضباط مباحث القسم لمحل البلاغ، وتبين بالفحص محاولة 4 أشخاص بالدخول عنوة لداخل المستشفى لزيارة والدهم المحجوز بالعناية المركزة، فتدخل الأمن الإدارى بمنعهم من الدخول، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بين الطرفين، وتم تحرير المحضر رقم 4705 لسنة 2020 إداري العطارين، وأخطرت النيابة التحقيقات.