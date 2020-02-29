«الحرية المصري» يفتتح مقر الحزب بالمحلة الكبرى

افتتح الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، مقر الحزب بشبرا بابل بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بحضور عدد من قيادات الحزب ومنهم الدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد وهب الله عضو المجلس الرئاسي، والنائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين العمال بالحزب.وأكد حسب الله، أهمية التفاعل والتواصل مع المواطنين، مشددًا على أهمية تفعيل مكتب لخدمة المواطنين، والتفاعل مع أمانة الحزب بالمحافظة، وإرسال الشكاوى والموضوعات التى ترد من الأهالي لأمانة المحافظة تمهيدًا لإرسالها للأمانة العامة وإرسالها للمسئولين وحلها.فيما توافد عدد من الشباب وأعضاء الأمانة والأطفال رافعين علم مصر لالتقاط صورة تذكارية مع رئيس الحزب.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتورة جيهان بيومي أمينة المرأة، واللواء أسامة منصور عضو الهيئة العليا، والمستشار أحمد حبيب عضو الهيئة العليا، ومؤمن سيد أمين الاتصال السياسي، هاني العجمي مساعد أمين التنظيم، وشريف أنور أمين الحزب بالغربية، والمهندس عمرو نبيل عبدالله أمين الحزب بالمحلة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأمناء المحافظات وقيادات الحزب وعدد من قيادات محافظة الغربية.