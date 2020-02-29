7 سنوات للمتهمين بتزوير بطاقة شخصية بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، صاحب مكتب استيراد وزوجته بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامهما بتزوير محررات رسمية والزواج من زوجته ببطاقة مزورة.صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد رضوان أبا زيد، وعباس السيد، وأمانة سر محمد عثمان.ترجع أحداث القضية رقم 718 لسنة 2011 جنايات قسم شرطة العامرية أول، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول بالقبض على هارب في أحداث يناير 2011 بدائرة القسم.كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المدعو ع.ج.ف، 41 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير، بالتردد على بعض المصالح الحكومية برفقته زوجته «ر.ب.د»، وبالتحري عن المتهم اتضح أنه هارب من أحداث يناير.وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين للمتهم والقاء القبض عليه وبتفتيشه تبين حمله بطاقة رقم قومي باسم شقيقه ف.ج.ف، وبالتحري عن المتهم وزوجته اتضح أنه قام بإعادة الزواج من زوجته مرة أخرى بالبطاقة المزورة، واستخدم تلك البطاقة في استخراج شهادات ميلاد جديدة لأبنائه الثلاثة، وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية.