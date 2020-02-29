أمريكا تسجل أول وفاة بـ«كورونا» في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة، اليوم السبت، أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة واشنطن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عين نائبه مايك بنس، منسقًا لجهود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن مخاطر الإصابة بالفيروس التي تحدق بالشعب الأمريكي لا تزال منخفضة للغاية.