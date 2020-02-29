محمد عساف يغني «بنت الجيران» (فيديو)
السبت 29/فبراير/2020 - 08:12 م
سناء إسماعيلطباعة
قال المطرب الفلسطيني محمد عساف، إن الفنان لابد أن يسمع جميع الألوان، وغنى للمرة الأولى «بنت الجيران».
وأضاف عساف خلال لقائه في برنامج «أنغامي»: «الأغنية لذيذة والناس كلها بترقص عليها»، مؤكدًا أنه ضد قرار المنع الذي صدر من نقابة المهن الموسيقية بمصر.
وتابع أنه يتفق مع أمر هام جدًا وهو موضوع الكلمة وأنه مع انتقاء الكلمات وألا تكون خادشة للحياء، لأنه يحب ويحترم ويسمع كل الألوان.
وأضاف عساف خلال لقائه في برنامج «أنغامي»: «الأغنية لذيذة والناس كلها بترقص عليها»، مؤكدًا أنه ضد قرار المنع الذي صدر من نقابة المهن الموسيقية بمصر.
وتابع أنه يتفق مع أمر هام جدًا وهو موضوع الكلمة وأنه مع انتقاء الكلمات وألا تكون خادشة للحياء، لأنه يحب ويحترم ويسمع كل الألوان.
#محمد_عساف يغني #بنت_الجيران ولا يؤيد قرار منع #أغاني_المهرجانات @MohammedAssaf89 @firashaleemi— Aghani Aghani (@aghaniaghani) February 29, 2020
تابعوا اللقاء الكامل من كواليس مهرجان #الفجيرة عبر صفحتنا الرسمية على موقع يوتيوب وعبر شاشة #أغاني_أغاني https://t.co/LjguVfPTHF pic.twitter.com/QtHesrJRSW