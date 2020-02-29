محمد عساف يغني «بنت الجيران» (فيديو)

قال المطرب الفلسطيني محمد عساف، إن الفنان لابد أن يسمع جميع الألوان، وغنى للمرة الأولى «بنت الجيران».وأضاف عساف خلال لقائه في برنامج «أنغامي»: «الأغنية لذيذة والناس كلها بترقص عليها»، مؤكدًا أنه ضد قرار المنع الذي صدر من نقابة المهن الموسيقية بمصر.وتابع أنه يتفق مع أمر هام جدًا وهو موضوع الكلمة وأنه مع انتقاء الكلمات وألا تكون خادشة للحياء، لأنه يحب ويحترم ويسمع كل الألوان.