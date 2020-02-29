السودان يقيل عشرات السفراء والدبلوماسيين

أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، إنهاء خدمة 109 سفراء ودبلوماسيين ووزراء مفوضين وإداريين بوزارة الخارجية.وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي، الرئيس المناوب للجنة محمد الفكى سليمان في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن اللجنة أصدرت قرارا بحل مفوضية تسجيل هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، فضلا عن استرداد عدد من المحالج لصالح وزارة المالية.وأضاف سليمان، أن الذين شملهم قرار إنهاء الخدمة بوزارة الخارجية، كان تم تعيينهم من أجل التمكين السياسي، وسيتم ملء هذه الوظائف بكفاءات سودانية مقتدرة، وفقا لمعايير الكفاءة والعدالة والشفافية باعتبارها من الوزارت المهمة التي تعكس وجه السودان المشرق.وأكد اكتمال ملفات إزالة التمكين بعدد من الوزارات، وتشكيل لجان خاصة لعدد من المؤسسات، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على الدراسة والتدقيق حتى تخرج القرارات بصورة عادلة وواضحة.وأضاف عضو مجلس السيادة أن الأموال التي يتم استردادها عبر اللجنة ستتم الاستفادة منها بالصورة المثلى، وربما لا يتم صرفها في الوقت الحاضر.