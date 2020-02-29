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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تكنولوجيا
علي معلول يضيف ثاني أهداف الأهلي في مرمى صن داونز (فيديو)
السبت 29/فبراير/2020 - 07:28 م
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أضاف علي معلول، الهدف الثاني في شباك صن داونز خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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