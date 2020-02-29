أحمد السقا يحيي ذكرى ميلاد والده بصورة نادرة

أحيا الفنان أحمد السقا ذكرى ميلاد والده صلاح السقا، ونشر صورة له برفقته عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».وعلق أحمد السقا على الصورة: «حيث إننا مولودين في يوم واحد.. كل سنة وأنت طيب يا بابا.. أسألكم الفاتحة».واحتفل الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ46 في حفل اقتصر على أفراد عائلته ونشر نجله ياسين، صورة منه عبر صفحته الشخصية، كما تلقى تهاني النجوم بعيد ميلاده.