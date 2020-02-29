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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اشتباكات في محيط البرلمان اللبناني خلال مسيرات احتجاجية

السبت 29/فبراير/2020 - 07:17 م
البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
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شهد محيط مجلس النواب اللبناني بوسط العاصمة "بيروت"، اشتباكات وأعمال شغب خلال مسيرات احتجاجية تطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإسقاط الحكومة الحالية، ورشق المحتجون القوى الأمنية المتمركزة خلف الحاجز الأسمنتي المؤدي إلى المدخل الرئيسي للبرلمان بالحجارة والمفرقعات النارية.

وكانت مسيرات احتجاجية حاشدة انطلقت عصر اليوم من مناطق متعددة في بيروت، وجابت شوارع العاصمة باتجاه ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، وكذلك باتجاه منطقة ساحة النجمة حيث يقع مقر المجلس النيابي، مؤكدين أن الانتفاضة التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، لا تزال مستمرة وأن مطلبهم الرئيسي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وشوهد أشخاص ملثمون وهم يعمدون إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات النارية خلف الحاجز الأسمنتي بشارع بلدية بيروت المؤدي إلى مقر البرلمان، في حين حاول عدد من المتظاهرين إثناءهم عن هذه التصرفات ومطالبين بالتزام سلمية التظاهرات والتحركات الاحتجاجية وعدم مهاجمة القوى الأمنية والعسكرية.

من جانبه، دعا الجيش اللبناني جموع المتظاهرين إلى الحفاظ على الطابع السلمي لتظاهراتهم والتعبير عن رأيهم بصورة تخلو من أعمال العنف والشغب، مؤكدا أن التعدي على الممتلكات العامة والخاصة لا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير.

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