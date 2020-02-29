ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة للبضائع العامة والحاويات

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و13 سفينة بضائع عامة، بينما غادرت منه سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة.وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن قطارا بحمولة إجمالية 1367 طن قمح غادر الميناء، كما غادرت 60 سيارة نقل محملة بـ 2844 طن قمح.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 17 ألف طن فوسفات و2300 طن جبس و12 ألفا و140 طن يوريا و605 طن رمل.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51 ألفا و985 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63 ألفا و865 طنا.