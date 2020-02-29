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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الجزارين»: ارتفاع أسعار اللحوم 7%

السبت 29/فبراير/2020 - 07:11 م
اللحوم
اللحوم
عبدالناصرمحمد
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قال يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، إن أسعار اللحوم البلدية الكندوز البقري والجاموسي ارتفعت إلى 130 جنيها، كما ارتفع الوزن القائم إلى 55 جنيها للبقري و48 جنيها للجاموسي، بزيادة من 5 إلى 7%، متوقعا أن ترتفع إلى 10% مع حلول شهر رمضان الكريم.

وأضاف "البسومي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المواشي متوفرة في الأسواق، وأن ارتفاع الأسعار متوقع لوقف الاستيراد وانتهاء موسم ذبح البتلو، مع التشديد على عدم ذبح الإناث وصغار الماشية، مشيرا إلى أن الأسعار ستنخفض مرة أخرى عقب شهر رمضان.

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