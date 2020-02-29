الإكوادور تسجل أول إصابة بـ«كورونا»

سجلت الإكوادور، اليوم السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن وزيرة الصحة في البلاد.وقالت وزيرة الصحة، كاتالينا أندرامونيو، أن الإصابة تعود لامرأة إكوادورية مسنة كانت تقيم في إسبانيا، ووصلت إلى الإكوادور يوم 14 فبراير، ولم تظهر عليها أعراض طيلة تلك الفترة.وأضافت أن أعراض مرضية باغتتها مؤخرًا وتوجهت لمستشفى، حيث تم تأكيد إصابتها بالفيروس.