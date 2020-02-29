برلماني يطالب «الصحة» بتدشين حملات للاكتشاف المبكر للأمراض

قال عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن وزارة الصحة قامت بتنفيذ قانون التأمين الصحي الذي أطلقه رئيس الجمهورية في عدد من المحافظات، وذلك لعمل برنامج إصلاحي لمنظومة الصحة في مصر، مضيفًا أن التأمين الصحي الشامل يأتي ضمن خطة الدولة المصرية 2030، لافتًا إلى أن تلك المنظومة الصحية ستنافس النظم الصحية الموجودة داخل أي دولة في العالم.وأضاف شهاب لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسي يطلق العديد من المبادرات التي تقوم بعمل وضع حلول للمشاكل الصحية للمواطن المصري على رأسها حملة فيروس سي، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي، والتي أحدثت طفرة في حياة المصريين، مطالبًا الوزارة بتدشين حملات للاكتشاف المبكر للأمراض.وأشار إلى أن وزارة الصحة ينقصها الرعاية داخل المستشفيات وتطويرها، خاصة أنه يوجد العديد من المستشفيات داخل المحافظات لا يوجد بها أي تجهيزات، ويجب على الوزارة تطوير المستشفيات خلال الفترة المقبلة، والاستعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات.وطالب شهاب، وزارة الصحة بتطبيق تعاون مع المستشفيات الخاصة لاكتمال مشروع التأمين الصحي في تقديم الرعاية للمواطن، لوضع حلول لمشاكل عدم توافر الحضانات وغرف العناية المركزة، مؤكدًا أن لجنة الصحة بالبرلمان قامت بتقديم اقتراحات لوزارة الصحة لتنفيذ ذلك التعاون، قائلًا: "الحضانات وغرف العناية المركزة داخل المستشفيات الحكومية لا تكفي لاستقبال أعداد كل المواطنين على مستوى الجمهورية".