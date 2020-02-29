وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة بالسودان
السبت 29/فبراير/2020 - 07:04 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020.
وتمنى الوزير النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان للعام الدراسي 2019-2020.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من السبت 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.
وتمنى الوزير النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان للعام الدراسي 2019-2020.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من السبت 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.