وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسي 2019-2020.وتمنى الوزير النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان للعام الدراسي 2019-2020.ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من السبت 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.