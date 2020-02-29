الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وصن داونز

علق الفنان نبيل الحلفاوي على الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي مع صن داونز، في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، وأقيمت على ملعب استاد القاهرة.وقال نبيل الحلفاوي، في تغريدته: «صن داونز فرقة منظمة جدًا قدمت شوطًا دفاعيًا مثاليًا، الشحات لو كمل لازم يهدي شوية عشان يركز، أجايي فايق، قفشة بعد الشدة مع معلول بيغلط.. يخرج وينزل وليد، محتاجين بادجي».وعن رأيه في التشكيل قال: «هو التشكيل المفضل لفايلر.. لا بأس لديه ثلاثي هجومي آخر على الدكة ومنه سيكون التبديل.. أتمنى أن يلعب بادجي بعد ربع أو ثلث ساعة من الشوط الثاني».وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة سلبية للفريقين.