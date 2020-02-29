السجن 10 سنوات لمتهم بسرقة مواطن بالإكراه في المعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار دكتور اسامة جامع بمعاقبة المتهم "محمد.ص" بالسجن لمدة 10 سنوات في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بسرقة مواطن بالإكراه بمنطقة المعادي.صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدي عبد المجيد عبد اللطيف، ومدحت فاروق خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار.وأسندت النيابة للمتهم وآخرين وفق أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم المعادي سرقوا المبلغ النقدي والهاتف الخلوي المملوكين للمجني عليه "محمود.ع" بالإكراه.