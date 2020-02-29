هل سيزداد تأثير عرب 48 بزيادة تمثيلهم فى الكنيست؟

في الأيام الأخيرة ازداد إقبال "الليكود" نحو الناخبين العرب، عدة فيديوهات أطلقها الحزب لكسب أصوات العرب الغاضبين من القائمة المشتركة، هذا التحرك قاده رئيس الوزراء الإٍسرائيلي بنامين نتنياهو الذي أجرى مقابلة تليفزيونية موسعة لقناة "هلا" التابعة لعرب 48 رغم رفضه إجراء لقاءات مع القنوات العبرية، مع بعض التصريحات المثيرة نحو العرب مع وعود بمستقبل أفضل إذا صوتوا لليكود.من ناحية أخرى، فإن الأحزاب العربية تكثف حملاتها لزيادة المشاركة العربية في الانتخابات بيد أن زيادة المقاعد للعرب في الكنيست سيكون له تأثير كبير على المجتمع العربي داخل إسرائيل، فسيخلق لهم قوة حقيقية داخل الكنيست، وهو ما طرح سؤالاً مهماً: هل حقاً سيزداد تأثير العرب بزيادة تمثيلهم في الكنيست؟قد يكون أنصار فكرة "زيادة مشاركة العرب" من أجل التأثير في الساحة الداخلية على حق، فربما تفيد هذه الزيادة في تحسين أوضاع عرب 48 اجتماعيًا واقتصادياً داخل إسرائيل، ولكن هل بإمكانهم فعلاً التأثير في القرارات السياسية؟بحكم الماضي، فإن القائمة المشتركة بـ13 مقعداً لم تمنع سن قانون القومية، ولم تكبح قانون كمينيتس (الذي يشدد تطبيق العقوبات على مخالفات البناء وموجّه في الأساس ضد العرب)، والأعضاء الـ13 كانوا بالكنيست عندما طرحت صفقة القرن التي تضمنت تبادل أراضي وضم المستوطنات.لكن زيادة التمثيل العربي إلى 15 مقعداً وحتى أكثر، قد يؤدي إلى تغيير، وإلى فرض واقع جديد، ولكن إلى أي مدى هذا ما ستكشفه الأيام.فهل تكفي زيادة التمثيل في الكنيست لتحقيق مكاسب حقيقية للمواطنين العرب؟الجواب هو: كلا .. فالمجتمع العربي يحتاج لماهو أكثر من زيادة التمثيل في الكنيست، فمن يعرف المجتمع العربي يدرك أن أحد عناصر التأثير القوي هو السلطة المحلية؛ فرئيس السلطة يؤدي دوراً في تحديد جدول الأعمال السياسي في أغلبية البلدات العربية، من الصعب الحديث عن تغيير جوهري، في ظل الأزمات الأيدلوجية بين طوائف العرب داخل إسرائيل.وهو ما جعل بعذ النشطاء من عرب 48 يطالبون بتدشين حزب جديد، يلبي مطالب العرب بشكل حقيقي، وهو ما لم يحدث خلال الثلاثة انتخابات الأخيرة، وهو ما يجعل زيادة التمثيل العرب خطوة تكتيكية جيدة لكنها ليست كافية وحدها.