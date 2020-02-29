وزيري: اكتشاف أول مومياء لحيوان النمس

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن إحدى المومياوات الكبيرة التي اكتشفت ضمن خبيئة سقارة، تم عمل فحص لها، وتبين أنها حيوان النمس، وهي أول مومياء لحيوان النمس يتم اكتشافها سواء داخل مصر أو خارجها.وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc» أنه سيتم افتتاح معرض شرم الشيخ قريبًا، لافتًا إلى أن لجنة سيناريو العرض المتحفي، اختارت خبيئة الحيوانات والطيور التي اكتشفت مؤخرًا في سقارة، لعرضها في متحف شرم الشيخ.وأردف أن متحف الغردقة الذي افتتح اليوم، حلم طال انتظاره عشر سنوات، تحقق اليوم، وأهم ما يميزه أنه يضم 1790 قطعة، من عصور ما قبل التاريخ مرورا بالدولة القديمة، والعصرين الروماني واليوناني، والفترات اليهودية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث.