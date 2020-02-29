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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: مقتل 5 عناصر من داعش في الأنبار

السبت 29/فبراير/2020 - 06:38 م
داعش
داعش
وكالات
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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، مقتل 5 عناصر من تنظيم (داعش) على خلفية صد هجوم لهم في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أن قوة من الحشد الشعبي في جزيرة الكرمة بمحافظة الأنبار تعرضت إلى إطلاق نار، حيث تم إسنادهم من قبل قوة في لواء المشاة أربعين بالجيش العراقي؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 عناصر من داعش الإرهابي ومقاتل من الحشد الشعبي.

ويشهد العراق، بين فترة وأخرى انفجارات وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين والأجهزة الأمنية،الأمر الذى يسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما شن القوات الأمنية على إثرها عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

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