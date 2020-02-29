خروج كوري من «حميات المحلة» بعد الاشتباه في إصابته بكورونا

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن الشاب القادم من كوريا الجنوبية، والذى تم احتجازه بمستشفى حميات المحلة بعد ارتفاع درجة حرارته، قد تم اتخاذ الإجراءات الوقائية حياله، ووضعه تحت الملاحظة الطبية المستمرة داخل غرفة العزل.وكشف حميدة أنه تم إجراء الفحوصات والإشعات اللازمة التى أكدت عدم إصابته بفيروس كورونا أو أي فيروسات أخرى، مضيفًا أنه تم التأكد من سلامة المصاب الكوري، وأمر الطبيب المعالج بخروجه من المستشفى لتحسّن حالته الصحية.كانت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.