«مستفزة».. الجزائر تأسف لتصريحات وزير الخارجية المغربي

أعرب وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، عن أسف بلاده لتصريحات نظيره المغربي بشأن الجزائر واصفا إياها بالاستفزازية.وقال بوقادوم في تصريحاته مساء اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "نتأسف لخرجة وزير الخارجية المغربي واستفزازاته".وأضاف: "الجزائر تبني علاقاتها على المستقبل وليس على السب والشتم والاستفزاز".وأشار بوقادوم إلى أن هناك مشاكل وتحديات تلزم الدول بأن تتعاون مع الجامعة العربية.واستقبل وزير الخارجية الجزائري، اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية في زيارة عمل لمدة يومين.يذكر أن وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، زعم وجود وثائق رسمية لدولة جارة (يقصد الجزائر) تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في منتدى "كرانس مونتانا" الذي تستضيفه المغرب.وأضاف الوزير أن "المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه".وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بنّاء لإنهاء هذا النزاع المفتعل.