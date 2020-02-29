الديهي: مبارك مقاتل ومرسي قاتل ولا يمكن المقارنة بينهما

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لا يجب أبدًا أن يوضع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والمعزول مرسي في جملة واحدة، حيث حمل الأخير السلاح ووجهه لصدور المصريين وجيشهم.وأضاف الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن"، أنه لا يوجد شىء اسمه مقارنة بين مبارك ومرسي، مؤكدًا أننا لا ننسى وعندما نذكر مبارك الآن فإننا ندعو له بالرحمة، مشيرًا إلى أنه كان ينتقد مبارك وقت حكمه، ولكن الرجل رحل، ونحن كمصريين شعب عاطفي ومتحضر.وتابع: «مبارك كان مقاتلًا فى جيش بلاده، أما مرسي فكان قاتلًا، وهناك فرق، مشيرًا إلى أنه يرد على هؤلاء الإخوان الذين يسألون لماذا مرسي؟».