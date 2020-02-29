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محمد العسيري
السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«العمل العربى»: دعم الصندوق الفلسطينى ماليًا وعينيًا

السبت 29/فبراير/2020 - 05:44 م
محمد سعفان
محمد سعفان
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قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ29 بالقاهرة، اليوم السبت، دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطيني بجميع الأشكال المادية والعينية، وتكليف مكتب العمل العربي بالاستمرار في التواصل والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندوق التشغيل في فلسطين.

كما قرر المجلس بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- دعوة الدول العربية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية في كل المحافل الدولية.

وقرر كذلك دعوة ممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة في مكتب العمل الدولي إلى إضافة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن جدول الأعمال الدائم لمؤتمر العمل الدولي بهدف مناقشته ووضع آلية زمنية لتنفيذ كل التوصيات الواردة في هذا التقرير.

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