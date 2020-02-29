البحرين تسجل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» والحالات ترتفع إلى 41

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطن بحريني ومواطنتين بحرينيتين، وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.وذكرت الوزارة -في بيان نقتله وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- إنه فور تأكيد نتائج التحاليل المختبرية إصابتهم بالفيروس تم نقلهم إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي 41 مصابًا جميعهم في حالة مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.وأفادت الوزارة بأن الوحدات المتنقلة للفحص والمجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة مستمرة في معاينة المواطنين العائدين من إيران ممن تم تحديد مواعيدهم بحسب جدولة الفحص، حيث يقوم فريق طبي مختص بإجراء الفحوصات اللازمة لهم في مناطق سكنهم، وذلك بأخذ العينة للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.وأكدت الوزارة وجوب اتصال المواطنين والمقيمين القادمين من إيران، أو من زاروهم في الشهر الجاري، فورًا على الرقم 444، لجدولة موعد الفحص، والبقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة حتى جدولة موعد الفحص، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين؛ لتجنب نشرهم للفيروس لعائلاتهم وللمجتمع في حال إصابتهم به.