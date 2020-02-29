الجندي: لفظ «قرين» في القرآن معناه الصديق وليس الجن

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المقصود بلفظ «قرين» المذكور في القرآن الكريم، هو الصديق أو الصاحب القريب، وليس المقصود به «الجن» كما يشيع البعض.وأضاف ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «دي إم سي» أن هناك نوعًا من شياطين الإنس، كما أن هناك شياطين الجن، معلقًا كما يقال: «ما بيخربش بيت الست إلا ست، وما بيخربش بيت الراجل إلا راجل» والسبب أننا لا نخون القريبين منا، وبالتالي فإن لهم تأثيرًا علينا مستشهدًا بالآية القرآنية «من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس» أي أن هناك بشرًا يوسوسون مثل الجن.وتابع الجندي أن هناك لفظ «البطانة»، وهو لفظ دقيق يكشف عن المقربين منا ومدى إحاطتهم بنا.