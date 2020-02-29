الجيش الإيراني يقيم مركزًا لمصابي «كورونا»: جارٍ تعقيم البلاد

دشّن الجيش الإيراني مركزًا لتشخيص المصابين بفيروس كورونا في جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش، من أجل فحص واستكمال إجراءات علاج المصابين بالفيروس.وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، أن الجيش أعلن استعداده لإجراء عمليات تعقيم عامة في أي مكان من البلاد، كما تم تخصيص أجزاء من مستشفيات "بعثت" و"كلستان" و"هاجر" تحت تصرف وزارة الصحة.في سياق متصل، نصحت السفارة الإيرانية في كوريا الجنوبية، الرعايا الإيرانيين بتجنّب الحضور غير الضروري في الأماكن العامة في سول على خلفية تفشّي فيروس كورونا فيها.وأشارت السفارة، في بيان أصدرته السبت، إلى تفشّي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، والذي ستزداد حدته خلال الأيام العشرة المقبلة حسب المسئولين الكوريين المعنيين، داعية الرعايا الإيرانيين لتجنّب الحضور غير الضروري في الأماكن العامة، ورعاية الشروط الصحیة اللازمة، وإخبار الجهات المعنية حال إصابتهم بأي أعراض دالة على احتمال الإصابة بالفيروس.أعلنت السفارة الإيرانية في سول، في بيان سابق، أن أيًّا من الرعايا الإيرانيين لم يصب بفيروس كورونا حتى الآن.