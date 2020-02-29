مثلث الرعب يقود هجوم «صن داونز» أمام الأهلى

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لصن دوانز الجنوب الإفريقي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي مساء اليوم السبت في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.وتنطلق مباراة الأهلي ضد صن داونز في السادسة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، ويدير المباراة تحكيميًا الكونغولي جان جاك ندالا.