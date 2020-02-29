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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

على الحجار لـ«الدستور»: اللهجة الصعيدية قريبة لقلبى رغم صعوبتها

السبت 29/فبراير/2020 - 05:24 م
علي الحجار
علي الحجار
الأقصر - هدى الأمير
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أعرب الفنان الكبير علي الحجار، عن سعادته إزاء مشاركته في فعاليات أول مهرجان للموسيقى والغناء بمعبد دندرة بمحافظة قنا، المقام بالتعاون بين كل من وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، لكونه نقطة فاصلة في التواصل مع جمهور الصعيد.

وقال الحجّار، لـ«الدستور»، إنّه يحرص دائمًا على تقديم أغنيات طربيّة باللّهجة الصّعيدية، على الرُّغم من صعوبتها وحاجتها إلى الكثير من الاتقان، إلاّ أنها تعد اللهجة الأقرب إلى قلبه، مؤكّدًا أن صعيد مصر أثرى الحياة الفنية بالكثير من مشاهد الإبداع الغنائي من بينها سيرة هلاليّة وأغان فلكلورية.

أشار الفنان القدير إلى أنه يعمل خلال هذه الفترة على تصوير كليب جديد له بمدينة الأقصر، لأغنية من كلمات الشّاعر الغنائي والكاتب الصحفي محمد العسيري، وألحان محمود صلاح، وتقول كلمات الأغنية التي حملت اسم «ست الوَدع»:

• اللّى هويتها وعشقها دوم بايتة ف حصيري ومنعاني
• جناينها طرحت مُر ودوم وشربته لمّا لكيعاني
• القرب منها شرد ورعد من طوبة
• والفُرقة حُرقة وصهد ورطوبة
• صادقة ومحتالة وبتُمنميت حالة
• بين سيل وقيّالة، شارياني بايعاني.

ومن المقرر أن يُحيي علي الحجار، مساء السبت، حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان دندرة بمحافظة قنا، والمقرر أن يُقدّم فيها المطرب الكبير مجموعة من أشهر أغنياته الصّعيدية.

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