لبنان يسجّل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصّحة اللبنانية، السبت، تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين داخل لبنان إلى 7 حالات.أشارت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان اليوم، إلى أن الحالات الثلاث المصابة مستقرة طبيًّا وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين، وأنهم كانوا بالفعل داخل الحجر الصحي وجرى نقلهم حاليًا إلى غرف العزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.وقررت السلطات اللبنانية، أمس الجمعة، تعليق العمل بالدراسة، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية في عموم لبنان لمدة أسبوع، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا إلى جانب إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي يتفشى فيها الفيروس، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.واعتمدت وزارة الصحة اللبنانية مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي مركزًا رئيسيًا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.