هيثم نجم يحقق نجاحًا كبيرًا بشخصية «منازع» في «بنت القبايل»

حقق الفنان هيثم نجم نجاحًا كبيرًا في مسلسل "بنت القبايل"، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم حنان مطاوع وعمرو عبدالجليل ومن إخراج حسني صالح.ولقت شخصية هيثم نجم "منازع" نجاحًا كبيرًا ضمن أحداث المسلسل بشهادة الجماهير وإعجباهم بشخصيته الصعيدية واللكنة التي يجيدها، عن طريق العديد من التعليقات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ويناقش المسلسل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة فى تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكى تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.مسلسل "بنت القبايل" من بطولة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، هيثم نجم، أشرف عبدالغفور، محمود عبدالمغني، من تأليف الكاتب شاذلى فرح وإنتاج سينرجي والجابري ومن إخراج حسني صالح.