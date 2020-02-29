اليوم.. انطلاق دورة «بيوت فرحانة» بمعهد المشورة بالمعادى

ينظم معهد المشورة الأرثوذكسي بالمعادي، اليوم السبت، دورة "بيوت فرحانة"، للمقبلين على الزواج حديثا.وتأتي الدورة في إطار حرص معهد المشورة الأرثوذكسي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على تقديم دورات تربوية للأسر المسيحية تساعدهم على تنشئة مسيحية سليمة.وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد عممت دورات المشورة الأسرية كشرط أساسي لإتمام الزواج الذي أقره المجمع المقدس لتطبيقه بداية من عام 2017، والتي لجأت إليها الكنائس المسيحية للحد من حالات الطلاق.