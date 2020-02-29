السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بتوقيع اتـفاق السلام بـين الولايات المتحـدة الأمريكية وحركة طالبان، لما لذلك مـن دور في استعادة جمھوريـة أفغانستان، استقرارھا، بما يعود بالنفع على الأمـن والسلم الإقليمي والدولي.وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تطلع المملكة لأن تحقق تلك الخطوة وقفًا شاملًا ودائمًا لإطلاق الـنار، وسلامًا يعم جميع أنحاء البلاد، بما يسھم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في التنمية والازدھار.