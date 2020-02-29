«العمل العربية» تشكر مصر لسداد مساهماتها في موازنة 2020

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ29 بالقاهرة، تقديم الشكر والتقدير إلى كل من دولة مصر والكويت وقطر لقيامهم بتسديد مساهماتهم في موازنة منظمة العمل العربية لعام 2020.كما ناشد المجلس- بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهماتها في موازنة المنظمة 2020 والدول التي عليها متأخرات عن سنوات سابقة بتسديد مساهماتها، والتأكيد على قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن جدولة المتأخرات على الدول الأعضاء.