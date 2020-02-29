العمل العربي: دعم الصندوق الفلسطيني ماديا وعينيا

قرر مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ29 بالقاهرة، دعوة أطراف الإنتاج في الدول العربية إلى دعم الصندوق الفلسطيني بكافة الأشكال المادية والعينية، وتكليف مكتب العمل العربي بالاستمرار في التواصل والتنسيق مع منظمة العمل الدولية بهدف تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم صندوق التشغيل في فلسطين.كما قرر المجلس - بمشاركة محمد سعفان وزير القوي العاملة، وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- دعوة الدول العربية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد العمالة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، ودعوة ممثلي الدول العربية أعضاء مجلس الإدارة في مكتب العمل الدولي إلى إضافة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمتعلق بتقرير لجنة تقصي الحقائق عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى ضمن جدول الأعمال الدائم لمؤتمر العمل الدولي بهدف مناقشته ووضع آلية زمنية لتنفيذ كافة التوصيات الواردة في هذا التقرير.