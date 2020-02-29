هنادي مهنا في دور نجلة شقيق يسرا بـ«دهب عيرة»

تخوض الفنانة هنادي مهنا سباق رمضان المقبل بمسلسل "دهب عيرة" الذي تعاقدت عليه مؤخرًا، وتشارك فيه بجانب كوكبة من النجوم، على رأسهم الفنانة يسرا وعبير صبري وجومانا مراد وخالد سرحان.وتقدم هنادي في المسلسل شخصية جديدة ومختلفة عليها تمامًا، وتظهر في دور ابنة الفنانة عبير صبري زوجة الفنان خالد سرحان، وهو شقيق يسرا خلال أحداث المسلسل.كما تواصل هنادي مهنا تصوير أحداث دورها في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال الذي تدور أحداثه بداية من عام 1900، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، أبرزهم نجلاء بدر ومي عمر، وهو من إخراج محمد المنباوي وإدوارد وأحمد صلاح حسني.